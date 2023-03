Ça a encore chauffé hier à Ziguinchor, où la jeunesse de l’opposition vit avec amertume l’état de santé de Ousmane Sonko. Le leader du parti Pastef, actuellement hospitalisé, a été malmené par les Forces de l’ordre alors qu’il se rendait au Tribunal de Dakar pour répondre au juge dans le cadre du procès qui l’oppose au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, pour «diffamation». De Yamatogn à Lindiane, en passant par la 54, Grand Dakar, l’Université Assane Seck de Ziguinchor, les jeunes ont manifesté durant presque toute la journée. Ils ont saccagé le siège de Assome Aminata Diatta, ex-ministre du Commerce et des Pme, responsable dans l’Alliance pour la République (Apr), et le siège de la Lonase, entre autres. Les manifestions ont débuté vers 10 heures jusque dans la soirée, et ce depuis le check-point à la sortie vers Oussouye, la Pharmacie Néma II. Même les élèves n’ont pas été épargnés. Les cours ont été suspendus à 10 heures dans presque l’ensemble de la commune. «Macky Sall sera responsable de tout ce qui adviendra. Nous demandons à ce que toutes les forfaitures cessent», réclament les manifestants. La même situation a été constatée à Bignona, où les jeunes ont manifesté pour les mêmes raisons.

Par Khady SONKO – ksonko@lequotidien.sn