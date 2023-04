La mesure de l’Etat relative à la revalorisation des salaires perturbe le fonctionnement des collectivités territoriales. Les travailleurs réclament que leur soit appliquée cette augmentation conformément à l’article 29 de la loi numéro 2011 du 30 mars 2011 relative aux fonctionnaires des collectivités territoriales. «L’article 3 de la loi susmentionnée stipule que la rémunération et les indemnités auxquelles a droit le fonctionnaire des collectivités territoriales sont à la charge des collectivités territoriales», a rappelé hier Habib Goundiam, à l’issue de leur sit-in devant la mairie de Ziguinchor. Selon le Secrétaire général de la section communale de l’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, cette mesure n’est pas respectée dans l’étendue de la région, alors qu’elle devait entrer en vigueur depuis le 31 mai. «Il n’y a pas une seule collectivité territoriale qui n’a pas reçu cette circulaire et ces barèmes de paiement», a déclaré Habib Goundiam. Ses camarades et lui réclament l’application de cette mesure, sans quoi ils vont continuer à se battre jusqu’au jour où ils vont obtenir gain de cause. D’ici là, les travailleurs des collectivités territoriales vont dérouler leur plan d’actions.

Ainsi, le sit-in d’hier sera suivi aujourd’hui d’un débrayage à partir de 10 heures. Suite au protocole d’accord signé entre le gouvernement et les secteurs de l’enseignement et de la santé, le 26 février et le 10 mai 2022, l’Etat a procédé à la revalorisation des salaires desdits secteurs. Il s’en est suivi une généralisation de cette revalorisation aux autres agents de l’Etat.

Par Khady SONKO -ksonko@lequotidien.sn