Par Khady SONKO –

Sur un total de 1266 candidats qui ont composé au centre Lycée Djignabo Bassène, qui est le plus grand centre de la commune de Ziguinchor, le premier tour du Baccalauréat 2025 a donné 154 admis d’office. Ce qui fait un pourcentage de 12, 16%, selon le chef du centre d’examen. «Des résultats très mitigés qui impliquent plus d’engagement et de travail aux candidats admis à subir les épreuves du second tour», a réagi Henry Kantoussan, par ailleurs Proviseur du Lycée Djignabo. «Peut-être ce sont les candidats admissibles qui pourront relever le taux d’admission du centre», espère le chef du centre.

A l’en croire, le lycée est prêt à accompagner les élèves admissibles au second tour. «Au second tour, le candidat doit être accompagné. Parce que la réussite au second tour, c’est plus une question arithmétique, car c’est en fonction du déficit de points eu égard au nombre de points requis pour passer que le candidat choisit ses matières et essaie d’améliorer ses performances», a expliqué M. Kantoussan.

ksonko@lequotidien.sn