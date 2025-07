Ancien ministre de l’Environnement, Haïdar El Ali était un homme engagé dans des combats écologiques, qui lui ont permis de bâtir une réputation qui dépasse les frontières du Sénégal. A Ziguinchor, on lui a rendu un hommage digne de son parcours.Par Khady SONKO –

Haïdar El Ali a reçu, samedi dernier à Ziguinchor, les hommages des responsables administratifs, élus locaux, acteurs communautaires, venus de divers horizons, pour avoir consacré sa vie à la défense de l’environnement. «Haïdar El-Ali est un homme exceptionnel et multidirectionnel, un homme de réflexion et un homme d’action qui a consacré toute sa vie à la protection de l’environnement», a salué l’Inspecteur régional des Eaux et forêts, le Colonel Momar Sèye, à la cérémonie d’hommages organisée par l’Ong Action solidaire international, en collaboration avec le réseau des élus locaux pour la justice climatique.

«Il intervient en sentinelle avisée, au péril de sa vie, contre certaines pratiques menaçant l’avenir de notre irremplaçable planète. Chez Haïdar El Ali, pas de place pour le fatalisme. Cet homme a le sens de l’initiative et le courage de ses convictions. Haïdar El Ali, c’est l’écologiste et l’environnementaliste porteur de propositions concrètes face à un environnement de plus en plus menacé», a magnifié Abdou Sané, président du Réseau des élus locaux pour la justice climatique, principal initiateur de l’événement.

Selon les témoignages du représentant du Réseau national des élus locaux pour la justice climatique, Haïdar El Ali a su montrer que l’environnement est notre bien commun. «Son action sur le terrain a permis de protéger les massifs forestiers de la Casamance, de restaurer les mangroves et de mettre en lumière les enjeux climatiques dans les politiques publiques», a affirmé Abdou Khadre Gassama.

Dans son combat au quotidien pour la sauvegarde de l’environnement, Haïdar El Ali ne cherchait ni de l’argent ni le pouvoir. Dans une voix empreinte d’émotion, M. El Ali dit : «J’ai l’amour pour l’environnement. Je me bats pour le Sénégal. C’est l’amour et ma conscience qui m’animent.»

Haïdar El Ali fut directeur de l’Océanium de Dakar. Il fut aussi ministre de l’Environnement.

