L’Inspection régionale des eaux et forêts (Iref) de Ziguinchor a planté 5 mille 692 plants, lors de l’édition 2024 de la Campagne nationale de reboisement, avec la collaboration d’organisations de jeunes et de partenaires. «5 mille 692 plants ont été mis en terre sur l’ensemble de la région de Ziguinchor en 2024, couvrant un linéaire de 28, 34 kilomètres et une superficie de 26, 23 hectares. Une performance estimée à plus de 28% de taux de réalisation», s’est félicité l’Inspecteur régional.

Le Colonel Momar Sèye s’exprimait en marge d’un Comité régional de développement (Crd) consacré aux préparatifs de l’édition 2025 de la Journée nationale de l’arbre, prévue les 2 et 3 août et dont la cérémonie officielle se tiendra à l’école franco-arabe de Kandialan, dans la commune de Ziguinchor.

Le Crd a été présidé par l’adjoint au Gouverneur de Ziguinchor chargé du développement, Alsény Bangoura, avec la participation des chefs de service et acteurs locaux de développement, ainsi que de plusieurs élus territoriaux et acteurs communautaires.

Ces acteurs se sont engagés à se mobiliser pour faire de la prochaine Journée nationale de l’arbre, une réussite à Ziguinchor. «Nous comptons planter pour cette édition 1000 arbres dans le département de Bignona et 90 plants dans le département d’Oussouye», a annoncé l’Iref de Ziguinchor.

Par Khady SONKO – ksonko@lequotidien.sn