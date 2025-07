La Zone 2 Fiba-Afrique, présidée par le Sénégalais Mathieu Faye, a réussi la prouesse de faire revenir sur le parquet le basket guinéen, après 5 ans d’arrêt. Un retour annoncé par la Fédération guinéenne le 19 juin dernier. Et comme pour marquer cette reprise d’activités, la Zone 2 a décidé de confier à la Fédé guinéenne, l’organisation, du 16 au 19 juillet 2025, du tournoi de pré-qualification pour l’Afrobasket U16, en Garçons et Filles. Un tournoi pourtant que le Sénégal devait accueillir, avant que la Fédération dirigée par Me Babacar Ndiaye ne se désiste. Une fausse note que déplore le patron de la structure sous-régionale et légende du basket sénégalais.Par Hyacinthe DIANDY – CHOIX DE LA GUINEE

«Effectivement, je confirme : la Guinée va accueillir, du 16 au 19 juillet, le prochain tournoi U16, qui est qualificatif pour l’Afrobasket U16, en Filles et Garçons, prévu en août prochain à Kigali, au Rwanda. C’est une bonne nouvelle pour le basket guinéen qui reprend du service, après 5 ans d’inactivité.

Depuis que la nouvelle équipe est là, les choses bougent, avec un championnat qui a démarré il y a quelques semaines, avec l’engouement que cela suscite, marqué par le retour dans le giron de tous les amateurs de basket. Donc je dis chapeau à la Guinée !»

DESISTEMENT DU SENEGAL

«Faut savoir que le choix de la Guinée, c’est une alternative, une sorte de plan B. Car c’est le Sénégal qui devait organiser ce tournoi du 3 au 7 juillet. Malheureusement, la Fédé­ration sénégalaise de basket, après avoir dit oui, s’est rétractée, pour dire qu’elle ne pouvait plus organiser ce tournoi. On a dû trouver au pied levé un autre pays d’accueil, et c’est la Guinée qui a été choisie.

C’est tant mieux pour la Guinée, et je tiens à féliciter ses dirigeants du basket pour les efforts qu’ils ont déployés afin de se mettre à jour dans un premier temps, et aussi je loue la politique de jeunes qu’ils ont initiée. A l’image de ces autres pays qui font l’effort de se coller à la politique de jeunes que la Zone 2 essaie de mettre en place. Ces jeunes doivent être demain la relève des équipes seniors. Et c’est pourquoi je déplore l’absence des jeunes du Sénégal, car conscient qu’ils ont les qualités et l’étoffe pour se qualifier. D’autant plus que quand j’ai organisé ce tournoi l’année dernière, ils l’ont remporté haut la main. Et je me suis dit qu’on allait surfer sur cette lancée pour leur donner la possibilité de participer aux joutes internationales, de se frotter aux autres pays de la Zone 2. Je suis désolé pour eux. C’est vraiment dommage.»

LES EQUIPES PRESENTES

«D’abord pour la Guinée, il y aura seulement les Filles, car les Garçons sont déjà qualifiés. Il y aura aussi la Gambie (Filles et Garçons), la Sierra-Leone (Filles et Garçons), la Guinée-Bissau (Filles et Garçons), la Mauritanie (Garçons). Quant au Mali, il est déjà qualifié en Filles et Garçons, par contre le Cap-Vert n’y sera pas.»

AVENIR PETITES CATEGORIES ZONE 2

«Ça doit être l’affaire de toutes les fédérations. Parce que sincèrement, quand je vois l’engouement que les compétitions de jeunes suscitent auprès des fédérations, décidées à participer à toute manifestation de jeunes, ça encourage. Et à notre niveau, on les accompagne par l’organisation de camps, la formation d’arbitres et de jeunes coaches. On va initier aussi le 3X3 et le 5X5. Il est prévu d’ailleurs un tournoi de mini-basket en Mauritanie. Je pense que les gens ont compris les enjeux de ce basket chez les jeunes. Et c’est l’occasion pour moi de remercier les présidents de Fédération. Ici au Sénégal, on a aussi de très bons jeunes et de bons entraîneurs. La mayonnaise est en train de prendre. Comme on dit, le basket du futur, c’est l’Afrique. D’où la nécessité d’initier les gamins dès le plus jeune âge. Et à ce niveau, l’espoir est permis.»

