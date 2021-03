La baisse de nouvelles infections constatée ce mardi est loin d’être une réalité. Ce chiffre flatteur est consécutif au nombre de tests réalisés. Moins il est important, moins les nouvelles contaminations sont conséquentes. En fait, sur 732 tests réalisés avant-hier, 36 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 4,92%, contrairement aux 178 nouveaux cas enregistrés ce mercredi avec un taux de positivité de 9,34 % suite à un test réalisé sur 1906 personnes.

Selon le Dr El Hadj Mama­dou Ndiaye, directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l’action sociale, il s’agit de 71 cas contacts suivis par le corps médical et de 107 infections causées par la transmission communautaire.

D’après le directeur de la Prévention, 329 personnes ont été testées négatives et déclarées guéries. A l’en croire, 31 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Le porte-parole du ministère de la Santé et de l’action sociale a annoncé par ailleurs trois (3) décès liés à la pandémie du Covid-19.

A ce jour, 38 134 cas de Covid-19 ont été dénombrés au Sénégal dont 35 508 patients qui ont recouvré la santé, 1023 décès et 1602 autres sont encore sous traitement.

D’après El Hadj Mamadou Ndiaye, 10 810 personnes se sont fait vacciner contre le Covid-19, portant à 180 463 personnes vaccinées dans le pays depuis le lancement de la campagne de vaccination. Il exhorte, tout de même, la population au respect des mesures barrières.