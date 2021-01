JMD comme Journaliste Modèle et Dévoué. Voilà ce qu’était Jean Meïssa Diop pour cette profession et pour ses confrères. Ces «Avis d’inexpert» resteront à vie comme des leçons de journalisme. Jean fait partie de ces gens qui ont le don de l’humilité, de l’honnêteté et de la générosité intellectuelle. La passion de la profession dans le comportement, dans l’écriture et dans les critiques. Rares sont ceux qui lui contestent sa vaste culture des grands sujets et ses aperçus didactiques. A Dieu l’expert !