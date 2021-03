Un nouveau mécanisme d’appui pour les entreprises dirigées par les femmes. Le Women’s investment club Sénégal (Wic) a mis en place Wic académie. Cette structure d’accompagnement technique pour les femmes entrepreneures a été lancée la semaine dernière, à l’occasion de la 5ème édition du Wic women’s day, en prélude à la Journée internationale de la femme.

A travers la Wic académie, Wic Sénégal, qui est un club d’investissement, «propose aux entreprises qui répondent à son critère genre un accompagnement adapté à leurs besoins spécifiques. Ainsi, dix entreprises sélectionnées pour cette première cohorte bénéficieront de l’appui d’un centre de services partagés et de plus de 200 heures de coaching offertes par le réseau des membres du Wic et pour une durée de six mois».

La Wic women’s day de cette année a été placée sous le thème de «L’investissement d’impact». Autour d’un panel modéré par Evelyne Dioh, directrice exécutive de Wic capital, «des experts en investissement basés au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Congo ont échangé autour de l’investissement en capital comme un levier de croissance pour les Pme africaines», rapportent les organisateurs.

Selon la directrice générale de Wic capital, citée dans un communiqué, «l’investissement en capital permet à l’entreprise de croître rapidement. Capital patient et intelligent, il est considéré comme plus adapté que de la dette, car permettant à l’investisseur d’être impliqué et d’appuyer fortement l’entreprise, renforçant sa gouvernance et posant les bases de pérennisation de l’entreprise. Par exemple, après investissement, le Wic met en place des outils de gouvernance parallèlement à la mise en œuvre d’un plan de mise à niveau».

Isseu Diop Sakho, fondatrice du «Réseau mburu» et invitée entrepreneure, a souligné, d’après le document, l’importance de «l’utilisation de l’investissement reçu pour la stratégie, le développement et la structuration de l’entreprise».

D’autres opportunités d’accompagnement des entreprises, à travers des services étatiques, notamment la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) et des incubateurs, ont été par ailleurs présentées.

La cérémonie a permis aux entreprises lauréates de la Wic académie de se prêter à un exercice de mise en situation (ou pitch) devant des investisseurs potentiels. A l’issue d’un vote massif du public, trois lauréates ont été primées : Etounature (une entreprise de valorisation de produits alimentaires et cosmétiques naturels), The DanceHall (1er centre de danses urbaines au Sénégal) et Adaa Ada (une marque de conception de produits capillaires à base de fruits et légumes). Grâce à l’appui des sponsors, des sessions de team buildling, de coaching et de photos professionnelles leur seront offertes.

L’objectif de Wic académie «est de préparer au moins 20 entreprises à recevoir un investissement, prioritairement du fonds d’investissement Wic capital en 2021. Ce programme est possible grâce à l’appui de partenaires tels que le Fonds Piscca (Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs) porté par l’ambassade de France et la Banque de développement néerlandaise, le Fmo».