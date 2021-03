La patronne du salon «Sweet beauté» a fait hier une sortie pour réfuter les accusations de son ex-employée à son encontre. Adji Sarr avait déclaré, mercredi, que sa patronne ne voulait pas dire la vérité dans le but de protéger son salon de massage. «Adji, si ce que tu as raconté à la télévision sur moi est vrai, que le châtiment de Dieu tombe sur ma tête», a imploré Ndèye Khady Ndiaye alias Fina, un exemplaire du Saint Coran en mains. Dans une vidéo qui a vite fait le tour des réseaux sociaux, elle clame toute son innocence. «Je ne parlerai pas du dossier parce que je n’en ai pas droit, mais je vais laver mon honneur. Adji, c’est toi qui as soutenu que je t’ai recommandée de prendre du café et je ne sais quoi encore pour avorter. Tu as avancé aussi que personne ne t’a chassée du salon, tu es partie de ton propre gré et que c’est moi qui t’aurais appelée pour que tu reviennes reprendre le boulot. Si ma maison pratique du massage body-body, si en partant je ne t’avais pas renvoyée ou encore si c’est moi qui t’ai appelée au téléphone pour te demander de revenir ou prendre du café pour que tu avortes, je tiens un exemplaire du Coran, que Dieu me détruise à jamais si je suis impliquée dans cette histoire», a-t-elle insisté. Avant d’ajouter : «Adji Sarr, je suis une musulmane, je ne fais pas du mal. Dans mon institut, il n’y a pas de choses qui ne sont pas catholiques. Adji, je suis musulmane, je suis allée à la Mecque en 2018. Donc je sais très bien ce que je fais. Adji, que Dieu tranche entre nous ! Adji, tu m’as fatiguée, tu as détruit mon travail alors que je ne compte que sur ça pour survivre.»