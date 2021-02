«L’Assemblée nationale mène à bien ses missions de contrôle et d’évaluation de l’action gouvernementale, en convoquant régulièrement ses instances, même si elle s’adapte aux impératifs de la lutte contre le Covid-19, avec des mesures et des formats appropriés.» C’est la réponse de la vice-présidente du groupe parlementaire Benno bokk yaakaar (Bby) à ceux qui disent que l’Institution ne joue pas son rôle dans la gestion de l’actuelle crise sanitaire.

Adji Mergane Kanouté, dans un communiqué, souligne que l’Assemblée nationale «est représentée, par toutes ses composantes politiques, dans des structures où l’Etat s’organise pour faire face, notamment au sein du Comité de suivi du Force Covid-19, dont le rapport sera remis incessamment au chef de l’Etat». Selon Mme Kanouté, «l’Assemblée nationale, une fois le rapport déposé, aura tout le loisir, en temps utile, de se prononcer». Par conséquent, estime la vice-présidente du groupe parlementaire de la majorité, «il n’est guère pertinent de développer la confusion des genres, en demandant à l’Assemblée nationale de jouer les rôles qui sont dévolus aux corps de contrôle, notamment à la Cour des comptes et à l’Inspection générale d’Etat».

Par ailleurs, elle rappelle dans son document que «l’Assemblée nationale a participé, régulièrement et intensément, à la lutte contre cette épreuve, en toute transparence, conformément à la Constitution de notre pays et au Règlement intérieur de l’Institution». A ce titre, Mme Kanouté déclare que «des objectifs politiques hors saison ne devraient pas justifier les cris d’orfraie de ceux-là qui tentent laborieusement de mettre sous le boisseau les actions planifiées et concertées de l’Assemblée nationale (…)».