L’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko ne laisse pas indifférent le Réseau national des femmes travailleuses du Sénégal (Renafes). Cette organisation féminine soutient Adji Sarr, une des parties prenantes dans cette affaire pendante devant la justice. «La travailleuse Adji Sarr mérite qu’on revoie les conditions de son milieu de travail. Nous allons investir le lieu et réfléchir sur des stratégies et propositions à faire dans ce milieu de travail», a promis hier Fatou Bintou Yafa en marge d’un point de presse sur la situation de femme travailleuse. «En tant que fille travailleuse dans des conditions précaires, et difficiles, nous allons investir ce milieu pour y voir plus clair», insista Mme Yafa. La présidente du Renafes souhaite tout de même la manifestation de la vérité.