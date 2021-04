Le Projet d’intensification éco-soutenable de l’agriculture dans les Niayes (Piesan), fruit de la collaboration active entre le ministère de l’Agriculture et de l’équipement rural (Maer) et la Coopération italienne, a officiellement été lancé hier, à l’auditorium de la sphère Ousmane Tanor Dieng, sous la présidence du Pr Moussa Baldé. «Il est attendu de cet ambitieux projet des résultats importants en termes de gestion durable des terres et des ressources hydriques dans les Niayes, de pratiques agricoles innovantes et éco-durables pour l’intensification de la production et de modernisation et de l’organisation des producteurs», a expliqué le Maer dans son allocution. Il devrait aussi contribuer, selon Pr Baldé, à l’atteinte de la sécurité alimentaire et au développement rural du Sénégal par l’adoption, le renforcement d’une agriculture durable, rentable dans la zone des Niayes. «Le Piesan apportera également sa contribution à l’insertion des jeunes et des femmes, à la création d’entreprises agricoles résultant de sous-projets productifs performants et au développement des services agricoles au profit des populations des régions d’intervention», a encore noté le Maer.

A travers ce projet qui s’étale sur 3 ans, 380 femmes et jeunes bénéficieront de sous-projets individuels, 2 500 femmes et jeunes exploiteront 50 sous-projets collectifs prévus, 30 organisations de producteurs seront renforcées, a mentionné le Maer. C’est 10 millions d’euros (6,5 milliards de francs Cfa) sous forme de prêt concessionnel et 236 mille euros (236 millions) de subvention qui ont été dégagés par l’Italie pour ce projet.

«Le Projet d’intensification agricole éco-soutenable de Niayes représente encore une fois l’engagement de la Coopération italienne dans le secteur du développement rural au Sénégal, mais aussi le futur d’une collaboration très fructueuse», a mentionné dans son discours Giovanni Umberto De Vito, ambassadeur de l’Italie au Sénégal. «Il est essentiel de promouvoir l’adoption de pratiques agricoles innovantes et éco-durables pour l’intensification de la production dans l’écosystème des Niayes», a poursuivi le diplomate.

«La zone humide de Niayes est d’une importance capitale pour la production maraîchère, car elle fournit près de 60% de la production maraîchère nationale et 80% des exportations horticoles du Sénégal», a encore relevé l’ambassadeur De Vito, pour mettre en exergue ce projet. Quelque 6 400 petits producteurs et productrices horticoles et forestiers, regroupés autour de Gie, vont bénéficier du Piesan dont les zones d’intervention sont les régions de Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis.