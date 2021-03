Pour les braves femmes de Ndioudiouf, Ngouye, Nérane, Sassème, Sowane, Diouroup famak et de Diouroup ndour-ndour qui jusque-là avaient l’habitude de parcourir des kilomètres pour faire piler leur mil, c’est un jour nouveau qui se lève. Chacun de ces sept villages de la commune de Diouroup située dans le département de Fatick a, le samedi 27 février à Ndiou­diouf, reçu gracieusement des mains d’un fils du terroir et non moins Directeur général de l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (Anpej), un moulin à mil. Un cadeau inespéré et qui, sans aucun doute, va grandement contribuer à l’allègement des travaux domestiques des bénéficiaires incapables de trouver les mots justes pour exprimer leur gratitude à l’endroit de leur bienfaiteur.

«Ces moulins sont venus à point nommé, parce qu’ils vont désormais nous épargner de piler le mil à la main. De plus, cela va beaucoup soulager certains de nos enfants qui, chaque matin en allant à l’école, doivent en même temps amener avec eux plusieurs kg de mil pour les faire piler à Diouroup ou ailleurs, parce que nous sommes très prises par d’autres travaux ménagers», a confié la porte-parole des femmes, Mame Déguène Diouf, visiblement aux anges et ne tarissant pas d’éloges à l’endroit du donateur Tamsir Faye. Selon qui, cette action s’inscrit dans un processus qu’il a entamé depuis qu’il est rentré au Sénégal, il y a un peu plus d’un an maintenant. «J’ai la fibre sociale et ce que j’ai fait aujourd’hui, je l’ai toujours fait même quand j’étais étudiant en France. J’ai toujours pensé apporter un plus aux populations pour les soulager, parce que nous sommes dans des localités où les femmes manquent presque de tout. Nous travaillons à autonomiser ces femmes, parce que je suis profondément convaincu que le développement de ces localités passera par les femmes», a-t-il soutenu. Avant de laisser entendre que, de sa part, il n’y a pas lieu de se glorifier ou de s’attendre à des remerciements dans la mesure où, selon lui, en tant que fils du terroir, c’est un devoir de porter assistance aux populations qui sont dans le besoin.

A la question de savoir si ce geste est un jalon de plus qu’il vient de poser dans la conquête de la mairie de Diouroup, il a fait dans le clair-obscur en promettant de se prononcer sur la question, le moment opportun. Pourtant ses partisans ont, sans équivoque, affiché leur ambition de faire de lui le prochain édile de la commune de Diouroup actuellement dirigée par son camarade Abdoulaye Ndior. Une bataille fratricide en perspective.