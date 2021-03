Après les saccages perpétrés lors des dernières manifestations, le ministère de l’Urba­nisme, du logement et de l’hygiène publique a initié, dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 mars 2021, des opérations de désencombrement et de nettoiement des principales artères de la ville de Dakar. La Direction générale du cadre de vie et de l’hygiène publique (Dgcvhp), en collaboration avec l’Unité de coordination de la gestion des déchets solides (Ucg), dit dans un communiqué, avoir «mobilisé des moyens matériels et humains conséquents pour enlever les épaves de véhicules calcinés, les troncs d’arbres, les grosses pierres et tous les débris qui jonchaient la voie publique».

Ainsi informe ce département du ministère de l’Urbanisme, «13 véhicules calcinés ont été enlevés, ainsi que 53 poteaux de lampadaires le long de la route des Niayes aux Parcelles Assainies. Aussi, une vingtaine de kiosques renversés aux abords de la chaussée ont été dégagés, de même que du gravat, entre autres.

Ces opérations menées dans les départements de Dakar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque, vont se poursuivre dans les prochains jours et seront étendues à tout le territoire national pour permettre une libre-circulation des personnes et des biens».

Lors de cette opération nocturne, «des sites et espaces publics saccagés, notamment l’Avenue Cheikh Anta Diop qui passe devant l’Université de Dakar, l’avenue Blaise Diagne, les Allées Seydou Nourou Tall, le Boulevard Général De Gaulle, la Place de l’Obélisque, l’Avenue Cheikh Ahmadou Bamba des Hlm, l’avenue du Front de Terre, les deux voies Sacré-Cœur, la route des Niayes du pont de l’Emergence au rond-point Case, puis le rond-point Canada, la route nationale de Poste Thiaroye à Diamaguène, Sicap-Mbao, Rufisque et Keur Massar… ont été nettoyés, comme a pu le constater le ministre l’Urba­nisme, du logement et de l’hygiène publique, M. Abdoulaye Saydou Sow, qui a mené une visite au terrain pour s’enquérir de la situation».

Et dans les prochains jours, annonce Abou Ba, Directeur général du Cadre de vie et de l’hygiène publique, «tous les carrefours et artères qui ont connu les stigmates des violences seront remis à neuf, de même que les commerces et magasins mis à sac».