Air Sénégal S.A. a accueilli samedi, sur le tarmac de l’Aéroport international Blaise Diagne de Dakar (Aibd), un deuxième Airbus A321, qui vient renforcer son parc aérien.

La flotte d’Air Sénégal S.A s’est enrichit d’un nouvel appareil. La compagnie nationale a réceptionné samedi, un deuxième Airbus de type A321.

«L’appareil s’est posé sur le tarmac de l’Aéroport international Blaise Diagne de Dakar (Aibd), ce 27 février 2021 à 17h 55mn en provenance de Montpellier. L’aéronef immatriculé 6V-Amd est configuré pour accueillir 165 passagers : 16 en classe Affaires, 149 en classe Economique», indiquent les services de la compagnie dans un communiqué. Mieux, vantent-ils, cet avion «réunit de nombreuses qualités dont un intérieur spacieux et des technologies d’avant-garde que sauront apprécier à leur juste valeur, les clients, tout comme le personnel de conduite et de cabine.

En plus, les paramètres économiques de l’A321 sont semblables à ceux des appa­reils de plus grande taille, mais sa capacité moindre est mieux adaptée à de nombreux mar­chés. En ce sens, il permettra de renforcer nettement notre leadership sous régional.»

Cité dans le document, Ibrahima Kane, Directeur général d’Air Sénégal, expli­que : «La réception de ce deuxième appareil résulte d’un effort colossal qui porte l’empreinte commune d’une équipe consciente de son rôle et de ses missions et surtout fidèle à son ambition de porter au plus haut niveau, notre compagnie nationale.»

Le premier appareil a été réceptionné le 28 novembre 2020.

Air Sénégal informe qu’elle prévoit «utiliser les deux avions A321 sur les destinations présentant aujourd’hui, des niveaux de résilience et de charge significatifs telles que Milan, Casablanca, Barcelone, etc.».