Le mouvement hacktiviste, Anonymous se manifestant notamment sur Internet, à travers un tweet, a alerté le Sénégal, suite aux agissements notés dans le trafic de l’utilisation d’internet. La plateforme Youtube et l’application WhatsApp étaient inaccessibles, avec un débit très lent impliquant un blocage des envois de messages audio, ou la lecture de vidéo après l’annonce de l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko. Beaucoup de Sénégalais se sont contentés d’utiliser le réseau social Twitter pour faire passer leur message à travers le Hashtag #Freesenegal. Le groupe Anonymous, défendant la liberté d’expression sur internet partout dans le monde, a pointé du doigt le président Macky Sall et pourrait ainsi mener des actions spécifiques sur le Sénégal si la situation n’est pas rétablie.

«@Macky_Sall if you have a case against your opposition leader that is one thing. But you have no excuse to cut the internet or harm protestors. If you have nothing to hide let the world see and the people speak» (@Macky_Sall si vous avez un dossier contre votre chef de l’opposition, c’est une chose. Mais vous n’avez aucune excuse pour couper Internet ou nuire aux manifestants. Si vous n’avez rien à cacher, laissez le monde voir et les gens parler). Les hackers utilisent plusieurs moyens pour parvenir à leurs fins, notamment des attaques par déni de service qui ont pour but de surcharger un site pour qu’il ne fonctionne plus. Ils peuvent aussi publier des vidéos ainsi que des manifestes. Ces différentes actions permettent d’attaquer n’importe quelle cible qui est considérée comme ennemi des valeurs défendues par le mouvement (personne, gouvernement, organisation…)

