La poussière qui couvre le pays depuis 4 jours maintenant, reflète bien la situation des Sénégalais. Le moral est dans le brouillard. On ne voit pas ce que le futur immédiat nous réserve. Macky a reçu ses premières doses de vaccin anti-Covid, mais c’est très loin d’être suffisant pour tous. La situation pénale de Sonko crée une autre incertitude sur le plan social et politique. Et au moment où le pays était presqu’en récession, en 2020, les Sénégalais ont trouvé le moyen de croître de plus de 3%. Comment pourrait-on satisfaire aux besoins de ces nouveaux arrivants ?