La régions de Saint-Louis a reçu dans la nuit du samedi ses premières doses de vaccins en vue de la campagne de vaccination contre la pandémie du Covid-19 dont le démarrage est prévu demain. Ces doses, au nombre de 6 343, sont destinées aux trois départements de la région et ont été réceptionnées par le gouverneur par intérim.

Khadim Hanne a précisé que ces vaccins sont destinés dans un premier temps aux cibles prioritaires que sont le personnel de santé de première ligne, à savoir le personnel intervenant dans les Centres de traitement épidémiologiques (Cte), les personnels des centres de santé, des hôpitaux et des postes de santé pouvant avoir un contact avec les malades du Covid-19, ensuite les personnes vivant avec des comorbidités, c’est-à-dire celles qui sont atteintes de diabète et d’hypertension par exemple, ainsi que les personnes âgées de plus de 60 ans.

Les autorités vaccinées en premier

Le gouverneur, qui a fait savoir que la région recevra dans deux semaines d’autres doses en guise de rappel, a invité les populations à adhérer à la campagne de vaccination qui sera lancée à Saint-Louis après le lancement officiel au niveau national demain. Il a également demandé aux populations de faire confiance aux autorités qui vont donner l’exemple, en se faisant vacciner les premières. Ce sera le cas du ministre de la Santé qui, rappelle-t-il, a lui-même annoncé qu’il prendra sa dose lors du lancement de la campagne de vaccination, mais aussi du gouverneur qui sera le premier à être vacciné à Saint-Louis. «S’il y avait quelque chose à craindre, ces personnalités ne se feraient pas vacciner. Cela veut dire qu’il y a lieu de faire confiance à l’Adminis­tration. Je lance un appel à tout un chacun», a martelé Khadim Hanne qui a révélé qu’une campagne de communication sera déroulée pour faire adhérer les populations à cette campagne de vaccination.

Présent à cette cérémonie de réception, le médecin-chef régional, le Dr Seynabou Ndiaye, s’est dit rassuré par l’arrivée de ces premières doses qui étaient très attendues par les populations. Selon les statistiques qu’elle a fournies, la région a totalisé depuis le début de la pandémie 1 127 patients déclarés positifs dont à peu près 437 sont suivis à domicile. Elle a fait savoir que sur ce nombre, 237 ont été déclarés guéris et les autres continuent leur traitement.

Par contre, 7 cas graves sont suivis dans le Centre de traitement épidémiologique de l’hôpital régional où 12 autres patients sont également hospitalisés, a fait savoir Dr Seyna­bou, qui a assuré que la situation épidémiologique est maîtrisée au niveau régional dans la mesure où tous les cas suspects sont prélevés et suivis. D’ailleurs, souligne-t-elle, la région dispose maintenant de tests à diagnostic rapide qui permettent de détecter rapidement les malades pour démarrer le traitement en attendant la confirmation avec le test Pcr. Dans la même lancée, le médecin-chef régional de Saint-Louis a révélé que désormais des zones tampons ont été déterminées. Ce qui fait que les malades des départements de Podor et de Dagana ne sont plus convoyés au centre de traitement de Saint-Louis. Ils sont pris en charge à Podor, Pété, Dagana et Richard-Toll.