En convoquant tous ses cadres pour les derniers matchs des éliminatoires de la Can 2022 en dépit de la circulaire de la Fifa d’autoriser les clubs européens à retenir leurs joueurs, Aliou Cissé ouvrait les prémices d’un bras de fer. A l’arrivée, le sélectionneur et la Fédé de foot ont gagné la bataille.

La Fédération sénégalaise de football a remporté la bataille face à son homologue de la France (Fff) sur l’affaire de la libération des internationaux africains évoluant en Ligues 1 et 2. Dans un communiqué samedi, la Fédération française de football (Fff) informe de la libération de 9 joueurs professionnels sur les 12 qui étaient convoqués pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Can 2022 face au Congo, le 26 mars à Brazzaville, et face à l’Eswatini, le 30 mars au stade Lat Dior de Thiès.

«Suite à sa saisine sollicitant la libération des joueurs sénégalais évoluant en France pour la prochaine fenêtre des matchs internationaux, notre association nationale a reçu une réponse de la Fédération française de football par laquelle elle informe que la raison principale qui a motivé l’avis défavorable issu de l’arbitrage du Gouvernement français est le «défaut de retour des joueurs en transport privatif»», précise le communiqué de la Fsf. Qui ajoute : «C’est ainsi que la Fédération sénégalaise de football a réitéré sa demande de mise à disposition en y confirmant que le Sénégal affrétera un vol spécial réservé aux joueurs et membres du staff de notre Equipe nationale sur les trajets Paris-Dakar-Brazzaville le 22-3-2021 et Brazzaville-Dakar le 26-3-2021 ainsi qu’un vol privé uniquement réservé aux neuf (9) joueurs suivants pour leur retour sur Paris le 30 mars 2021, après le match Sénégal vs Eswatini, pour éviter toute rupture de leur bulle sanitaire.»

Pour les joueurs concernés au nombre de 9, il s’agit de Boulaye Dia (Stade de Reims), Bin­gourou Kamara (Rc Stras­bourg), Idrissa Gana Guèye (Psg), Abdou Diallo (Psg), Krépin Diatta (As Monaco), Fodé Ballo Touré (As Monaco), Pape Matar Sarr (Fc Metz) et des deux invités de dernière minute, les Sochaliens Joseph Roméric Lopy et Abdallah Ndour.

Il faut dire que la pression menée par de nombreux acteurs du ballon rond a finalement contraint le Gouverne­ment français à revenir sur la mesure. A l’image du communiqué «musclé» de la Fédéra­tion sénégalaise et aussi de la dernière sortie du président de la Fifa qui a demandé une dérogation à la France. «Le ministère des Sports confirme que les internationaux de retour de compétition officielle hors Ue avec leur Equipe nationale, française ou étrangère, sont exemptés de septaine dès lors que le respect d’un strict protocole sanitaire et médical est garanti (bulle + test PCR quotidien au retour en club). Ils pourront donc s’entraîner et jouer sans application d’un délai de sept jours», selon le communiqué du Gouverne­ment français, repris par L’Equi­pe.

Sans Alfred Gomis, Sabaly, Saliou Ciss, Pape Abou Cissé

et Nam

Afin de s’assurer des dispositions prises par le Sénégal, «la Fédé française a souhaité recevoir de la Fsf et ce, dans les meilleurs délais, le manifeste des vols affrétés et uniquement réservés à ces joueurs». Des mesures que la Fsf devrait respecter sans problème.

Rappelons que les clubs français s’étaient appuyés sur la circulaire de la Fifa, datée du 5 février de cette année, qui les autorise à ne pas libérer leurs joueurs sélectionnés hors de la zone Europe, si un isolement de plus de cinq jours doit être respecté à leur retour.

Notons que le sélectionneur des Lions sera quand même privé de cinq de ses joueurs. Il s’agit du gardien de but de Rennes, Alfred Gomis, du milieu de terrain de Paris Fc, Moustapha Nam, des défenseurs de Saint Etienne, Pape Abdou Cissé, de Bordeaux, Youssouf Sabaly, et de Valenciennes, Saliou Ciss, qui resteront dans leurs clubs.

En tête de son Groupe (E), le Sénégal a déjà validé son ticket pour «Cameroun 2022».