Après avoir été membre de plusieurs gouvernements gambiens sous trois chefs d’Etat, dont vice-présidente de la République de 2017 à 2018 sous le magistère de Son Excellence Adama Barrow, dirigeante d’organisations politiques gambiennes et sous-régionales, Madame Fatoumata Jallow Tambajang est aujourd’hui officiellement la candidate de son pays, la Gambie, soutenue par les gouvernements de l’Afrique de l’Ouest réunis sous l’égide de l’organisation de la Commu­nau­té économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao/Ecowas), pour la vice-présidence de la Com­mission de l’Union africaine.

Il est à noter que 5 femmes se disputeront la vice-présidence de la Commission de l’Union africaine : Djibouti, Gambie, Ghana, Ouganda et Rwanda. Un vote des chefs d’Etats membres de l’Ua aura lieu les 6 et 7 février prochains, pour designer la prochaine vice-présidente.

Le parcours de cette dame parle pour elle, vote pour elle.

Madame Tambajang est une éminente personnalité politique dans son pays, qui a su diriger la Coalition 2016, qui réussît à impulser un profond changement démocratique pacifique à la Gambie.

Parfaitement bilingue (anglais/français), elle parle aussi couramment plusieurs langues d’Afrique de l’Ouest. Titulaire d’une Licence en lettres de l’Université de Nice en France et formée par le Pnud aux divers niveaux d’expertise en gestion du développement international, de consultante en genre et de formatrice de formateurs. Elle possède un esprit critique et est autodidacte, avec 35 ans de leadership proactive dans la gouvernance, le développement organisationnel, la programmation et la gestion par pays, la gestion financière, la coopération au développement, le développement des ressources humaines, l’intégration de la dimension de genre, le développement du leadership transformateur des femmes et des jeunes, la prévention et la résolution des conflits, la médiation de la paix, l’observation et le compte rendu des élections internationales et l’entrepreneuriat social.

Fatoumata Jallow Tambajang a été vice-présidente de la République de Gambie, ministre de la Santé, du bien-être social et de la femme, conseillère politique pour les femmes auprès de trois présidents successifs de la République de Gambie, présidente du Conseil national des femmes et représentante des femmes au Conseil économique et social national de Gambie, sous la direction du premier président de la République de Gambie.

Elle a également été conseillère technique en chef du Pnud sur les questions de genre et les réformes politiques pour l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Cedaw), et de la résolution 1325 des Nations unies.

Elle a aussi été conseillère de Vnu/Pnud sur le genre, la santé et la population au Liberia, directrice financière du Pnud en Gambie. Responsable thématique dans de nombreux secteurs, tour à tour présidente de l’Association du personnel du Pnud en Gambie, de la gestion des performances du personnel, des nominations et promotions du personnel, des comités de formation et de contrôle des actifs.

En outre, en 2016, Madame Tambajang a défendu la création d’une coalition sans précédent de sept partis politiques d’opposition gambiens et de quatre organisations de la société civile, qui a finalement permis l’instauration d’un régime démocratique de manière pacifique en République de Gambie.

Dirigeante de principe et autonome, ayant une expérience avérée du travail dans un environnement multiculturel et une habileté à renforcer les capacités et à former des équipes gagnantes, afin d’atteindre l’idéal organisationnel et de relever les défis qui se présentent comme une voie vers la poursuite de l’excellence pour la Commission de l’Union africaine (Cua).

La vision de Madame Tambajang pour la Cua/Ua est pleinement alignée sur les aspirations de l’Agenda 2063, et sur le programme de réforme institutionnelle de l’Ua qui est d’avoir une Commission compétente, financièrement indépendante et plus forte pour le plus grand bien de l’ensemble du continent, avec une voix singulière constituée et diligemment axée sur la réalisation des aspirations énoncées dans l’Agenda 2063, ancrée sur une indépendance et une souveraineté véritables, une culture de démocratie, de bonne gouvernance, de droits de l’Homme, de paix et de stabilité ainsi que de sécurité politique et économique pour tous ses citoyens dans les pays et la diaspora, dans le contexte de notre héritage et de notre renaissance africains.

La candidate estime que la Commission de l’Union africaine (Cua) peut soutenir ces efforts en accélérant la mise en œuvre plus effective d’une intégration économique et commerciale continentale, à savoir la Zone de libre-échange continentale africaine (Zleca) qui prévoit d’augmenter le commerce intra-africain à 52% d’ici 2022, et de renforcer la position commerciale de l’Afrique sur le marché mondial en renforçant sa voix commune dans l’espace politique et les négociations commerciales mondiales. Ces efforts sont intrinsèquement liés aux aspirations définies dans l‘Agenda 2063 pour l’Afrique, visant à donner des moyens d’action à tous les citoyens africains et à freiner la perte de capital humain, économique et social qui résulte de la périlleuse migration des jeunes vers le monde occidental.

C’est pourquoi nous lançons un appel aux 55 chefs d’Etat du continent à voter pour la candidate Fatoumata C. M. Jallow Tambajang lors du scrutin des 6 et 7 février prochain, car son profil et son expérience sont exemplaires, et ses distingués services à l’Afrique font d’elle la candidate idéale pour accéder à la haute fonction de vice-présidente de notre auguste institution continentale.

Mbaye Sidy MBAYE

Ancien Secrétaire Permanent du Haut Conseil de l’Audiovisuel

Ancien Directeur de la Communication et de la Cinématographie

Du Sénégal