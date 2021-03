La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (Cciad) a adopté hier, son budget 2021, qui s’établit à 1 milliard 993 millions 303 mille 966 francs Cfa. Par rapport à 2020, ces ressources de la chambre consulaire ont connu une baisse de 23,64%.

L’Assemblée générale de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (Cciad) s’est réunie en session budgétaire hier. A l’issue de cette session, les membres de l’Ag ont voté à «l’unanimité» le budget 2021 arrêté à hauteur d’1 milliard 993 millions 303 mille 966 francs Cfa.

«Le budget est caractérisé par la prudence et le réalisme en raison de la situation engendrée par la pandémie du Covid-19 qui a causé un repli de 23,64% par rapport à 2020.

Le budget a aussi été marqué par la rationalisation des charges liées aux voyages, au carburant, au téléphone…», a déclaré le président de la Cciad, Abdoulaye Sow.

Et sur les actions prioritaires inscrites dans ce budget annuel, le président Sow et son équipe invoquent la poursuite et la finalisation des «investissements préalables (Etudes, recherche de partenaires techniques et financiers…) pour la construction du nouveau siège de la Cciad». Ils envisagent également de «terminer la deuxième phase du Projet d’encadrement des entreprises en veille et intelligence économique (Peevie phase II)» ; avant de «démarrer la phase 1 du Projet d’accompagnement des entreprises en veille et intelligence économique (Peevie) ; les activités du Projet Defi-Archipelago». Dans l’exécution de son premier budget, le nouveau bureau entend aussi engager «la réhabilitation des locaux de la Cciad sis à la rue Jules Ferry ; la rénovation du Service appui à la création d’entreprises (Sace) et du local abritant le Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation (Camc) pour reloger une partie des agents de la chambre».

«Le maillage complet de la plateforme portuaire en équipement de pesage en partenariat avec le Port autonome de Dakar (Pad) dans le cadre de la nouvelle Convention entre les deux structures ; le positionnement de la Cciad pour l’exploitation du marché d’intérêt national et de la Gare des gros porteurs…» font aussi partie des axes prioritaires du bureau de la Cciad.

Au cours de l’Assemblée générale, Abdoulaye Sow et ses collaborateurs ont par ailleurs, évoqué l’audit interne relatif au paiement au comptant issu de la pesée publique qu’ils avaient commandité auprès du secrétaire général de la Cciad dès leur prise de fonction.

A ce propos, le président a précisé que «les auditeurs internes ont été saisis par lettre n°000879 du 09 octobre 2020. L’audit couvre la période allant du 1er janviers 2019 au 14 avril 2020.

Les résultats de l’audit ont fait ressortir un détournement d’une valeur de 257 millions 681 mille 849 francs Cfa.

Après avoir été saisi de la question, le bureau de la Cciad a recommandé que le dossier soit transmis à la justice. Ce qui a été fait par l’intermédiaire des avocats de la Chambre depuis novembre 2020.

A cet effet, des mesures conservatoires ont été prises notamment : l’élaboration d’un nouveau manuel de procédures et un réaménagement orga­ni­sationnel.

Actuellement, le dossier suit son cours au niveau de la justice».