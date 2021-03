Le Réseau national des femmes travailleuses du Sénégal (Renafes) constate qu’à cause de la pandémie du coronavirus, beaucoup de femmes ont perdu leur emploi. Aussi pour ne pas perdre les acquis, le Renafes recommande ses membres le réseautage, la reconversion et l’entreprenariat mais aussi de s’adapter aux conditions imposées par le Covid-19.

Les femmes rencontrent beaucoup de difficultés dans leur travail. Le Réseau national des femmes travailleuses du Sénégal (Renafes) dépeint une panoplie de difficultés aggravées, à partir de 2020, par la pandémie de Covid-19. D’après sa présidente, le Renafes a été interpellé plusieurs fois durant la période 2020-2021 par la gent féminine en difficulté dans son milieu de travail. «A cause de la pandémie, nous avons des femmes qui perdent leurs emplois et qui subissent même certaines violences dans les entreprises», a déploré Fatou Bintou Yafa. Le Renafes procédait hier à l’évaluation de l’impact de ses activités sur les femmes syndicalistes. Ceci après 5 ans d’existence.

Pour ne pas perdre les acquis, le Renafes conseille à ses membres, entre autres, le réseautage, la reconversion et l’entreprenariat mais aussi de s’adapter aux conditions imposées par le Covid-19.

En termes de perspectives, le Renafes tend vers sa régionalisation. «On a constaté que les camarades dans les régions ne pouvaient pas participer aux ateliers à cause de la pandémie et nous voulons y remédier en 2021», a expliqué Mme Yafa. Le Renafes compte aussi porter le plaidoyer pour l’application de la Convention 183 de l’Orga­nisation internationale du travail (Oit) qui lui tient à cœur.

L’autre perspective a trait à la mise en place d’un observatoire de la discrimination au niveau de la présidence de la Répu­blique. «Nous voulons que les hommes et les femmes soient ensemble à tous les niveaux. Il est temps, nous voulons être autonomes, participer aux débats nationaux, être là quand il faut recadrer pour prendre des décisions pour notre pays. Nous avons besoin d’être au pouvoir», a plaidé la présidente du Renafes.