La Grande Bretagne offre AstraZeneca

Grâce à l’initiative Covax, le Sénégal devrait commencer dans quelques semaines à vacciner une partie de sa population cible. Avec 1,3 million de doses attendues, on reste très loin de compte. Une donne qui montre la pertinence de nouer des partenariats pour en acquérir davantage .

Il y a une petite éclaircie dans la grisaille : le Sénégal devrait recevoir 1,3 million de doses d’Astra Zeneca grâce à l’initiative Covax d’ici le début du mois de mars. C’est une nouvelle rassurante. Mais, on est loin du compte si l’on sait qu’il faut au Sénégal plusieurs de doses pour vacciner l’ensemble de sa population. Il faut savoir que les cibles prioritaires pour le vaccin (20%) constituent 3 millions 444 mille 699 individus sur une population totale en 2021 de 17 millions 223 mille 497. En raison de 2 doses pour chaque cible, le nombre de doses financées par Gavi (20% de la cible) est de 8 millions 525 mille 631. Alors que celles qui doivent couvrir les 80% restants de la population sont de 38 millions 365 mille 340. Enorme !

Il faut savoir que les cibles prioritaires que sont les personnes à risque ou vulnérables, qui représentent 20% de la population, sont constituées du personnel de santé (0,12%) au front dans la lutte contre le Covid-19, des sujets avec une prévalence Hta (Hypertension artérielle) (19-60 ans, 10,7%), des personnes âgées de 60 ans et plus (5,6%), et celles traînant des comorbidités (3,5%). En vérité, l’on s’achemine vers une coûteuse campagne vaccinale. Tant les besoins sont énormes. Sans oublier la mise de la chaîne du froid du pays. Face à une course folle contre le vaccin, les pays sous-développés sont contraints de recourir à des partenariats pour pouvoir vacciner leurs citoyens. Il y a quelques semaines, le ministère de la Santé et de l’action sociale annonçait de possibles acquisitions vaccinales en dehors de l’initiative Covax en engageant des pourparlers avec la Chine pour obtenir une donation de Pékin. On pourra aussi compter sur le soutien d’autres pays comme le Royaume-Uni. Avec le Covid-19, la diplomatie du vaccin devient une arme et/ou un outil de coopération bilatérale.

L’Organisation mondiale de la Santé annonce qu’au moins 1,3 milliard de doses financées par des donateurs seront fournies à 92 pays remplissant les conditions requises pour participer à l’Amc Covax de Gavi. Elle avait trouvé un accord d’achat anticipé avec AstraZeneca, portant sur 170 millions de doses et a signé un mémorandum d’accord avec Johnson & Johnson portant sur 500 millions de doses du candidat Janssen, qui fait toujours l’objet d’un essai à dose unique. Ces accords viennent s’ajouter à ceux que le Covax a déjà conclus avec le Serum institute of India (SII) portant sur 200 millions de doses – et qui prévoit la possibilité d’aller jusqu’à 900 millions de doses supplémentaires. L’Oms dispose également –par le biais d’accords de partenariat recherche-développement (R-D)– d’un droit de préemption qui pourrait porter sur l’accès, en 2021, à plus d’un milliard de doses (selon les estimations actuelles portant sur les procédés de fabrication en cours) qui seront produites, sous réserve de réussite technique et d’approbation réglementaire.

Il faut savoir que le mécanisme Covax compte actuellement 190 pays participants, dont 98 à revenu élevé et 92 à revenu faible ou intermédiaire dont le Sénégal et qui remplissent les conditions requises pour bénéficier du soutien de ce dispositif.

En attendant les journées de vaccination, la situation pandémique ne s’améliore pas. Hier, le Sénégal a enregistré 7 nouveaux décès et 285 cas positifs sur un échantillon de 1787 tests. Soit un taux de positivité de 15,95%. Il s’agit de 96 contacts et 189 issus de la transmission communautaire.

Par ailleurs, 236 patients ont été déclarés guéris alors que 60 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. A la date d’hier, le Sénégal comptait 27 mille 365 cas positifs dont 22 mille 599 guéris, 648 décès et 4 mille 117 encore sous traitement.