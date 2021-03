Ce Samedi 13 mars 2021, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après : Sur 1702 tests réalisés, 157 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9.22 %.

Les cas positifs sont répartis comme suit : 64 Cas contacts suivis par les services sanitaires, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d’entrée du pays et 93 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit :

Dakar 37 cas dont : – 04 à Rufisque : -03 à Liberté 6 : -02 à Grand-Dakar, Mermoz, Ouest-Foire, Parcelles Assainies, Cité Impôt et Domaine, Cambérene, Keur Massar et Thiaroye Azur ; – 01 à Plateau, Médina, Fann Hock, Liberté 5, Yoff, Grand Médine, Diamniadio, Guédiawaye, Petit Mbao, Sicap Mbao, Keur Mbaye Fall, Sangalkam, Yeumbeul, et Béne Barack.

Régions 56 cas dont : -20 à Saint-Louis; – 10 à Thiès – 03 à Bambey, Kédougou et Louga; – 02 à Kaolack, Kolda et Tamba; – 01 à Diankhé Makha, Dioffior, Fatick, Matam, Mbour, Richard-Toll, Sakkal, Thiadiaye, Mbacké, Vélingara et Ziguinchor

Ainsi, 256 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 41 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

04 décès ont été enregistrés ce Vendredi 12 mars 2021. L’état de santé des autres patients hospitalisés est stable.

A ce jour, 36726 cas ont été déclarés positifs dont 32233 guéris, 955 décédés, et donc 3537 sous traitement.