Le variant britannique de la Covid-19 est sur le sol sénégalais. L’annonce a été faite ce 28 janvier en marge du point du jour sur la situation par le Professeur Souleymane Mboup. Le Directeur de Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Epidémiologique et de Formation (IRESSEF) a rappelé que l’IRESSEF en collaboration avec des partenaires de l’Unité Emancy Gambie de la London School avaient procédé au séquençage d’échantillons de la deuxième vague du Sénégal par World Genuine sequency et ont réalisé le génétypage avec la méthode de MJS Next generation sequency. Mais, « la première série n’avait pas permis de trouver ces variants ce que nous avons communiqué et il y a deux semaines. »

Avant d’ajouter: « Par la présente, nous vous informons avoir confirmé la présence d’un variant britannique SASCOV 2 dans les échantillons qui sont dans la deuxième série« .

Cependant, du fait que ces variants se transmettent le plus rapidement possible ce qui pourrait expliquer la vitesse de propagation de la maladie dans certains pays. Il est nécessaire, conseille Pr Mboup, d’appliquer scrupuleusement les mesures de prévention individuelle et collective.