Le général d’Armée aérienne et chef d’Etat-major général des armées sénégalaises était à Tamba ce samedi. Le général Birane Diop devait y installer le nouveau commandant de la zone militaire mais aussi profiter de l’occasion pour livrer son message d’adieu aux troupes. Toutefois, il a aussi exhorté les militaires à beaucoup plus de vigilance. Car, selon lui, la situation d’insécurité dans la région doit pousser les forces de défense à être très concentrées et avoir le sens de l’anticipation.

Pour un message d’adieu, celui livré à Tambacounda en est un. Le général Birane Diop, chef d’Etat-major général des armées sénégalaises, a parlé à ses éléments de la zone militaire N⁰4, de façon responsable. La défense de l’intégrité territoriale du pays a été son maître-mot durant son speech. Aux forces de défense, il confiera : «La situation d’insécurité dans la région de Tambacounda frontalière à plusieurs pays fait que vous devez être tout le temps concentrés mais aussi imbus du sens de l’anticipation.» Et pour être dans la proactivité, dans l’anticipation, «il faut que vous déteniez les bonnes informations et à temps», leur conseille-t-il. «Nous sommes dans une région très vaste et le terrain n’est pas pour autant très facile. Et donc, concomitamment aux besoins opérationnels des troupes, il faut une bonne mobilité.» «Sur ce plan, leur assure-t-il, dans les mois à venir, il y aura des améliorations. Aujourd’hui, notre pays est à la croisée des chemins du point de vue sécuritaire. C’est pourquoi, nous devons être plus attentifs et mieux préparés et surtout faire preuve de plus d’engagement et de motivation mais aussi de solidarité, notamment entre les différentes unités des forces de défense et de sécurité». «Cela pour mener de manière optimale notre mission. C’est le message que je voulais leur lancer», explique-t-il tout en profitant de l’occasion pour leur dire au revoir.

Seulement, insiste le général : «Je ne serai certes plus physiquement avec vous mais, les différentes unités seront toujours dans mon cœur, dans mes pensées et mes prières.» Parce que, justifie-t-il, «il est évident qu’après 40 ans passés dans les unités, il est difficile de s’en séparer».

Dans un autre registre, il est revenu sur la cérémonie de départ de l’ancien Comzone et l’installation du nouveau. Il a dit tirer le chapeau au colonel Simon Ndour, commandant sortant de la zone militaire N⁰4. «Il y a abattu un excellent travail. Nous le félicitons surtout pour son ouverture d’esprit. Il a su créer une équipe de bienfaiteurs sur le plan sécuritaire. Et c’est de cela qu’il s’agit aujourd’hui», appuie le Cemga.

Créer des plateformes qui facilitent la collaboration de toutes les franges de notre société pour que la sécurité à tous les niveaux soit bien prise en compte. «Le colonel Simon Ndour a su réussir cela grâce à son ouverture d’esprit et à son humilité. Nous l’encourageons à poursuivre dans cette voie et lui souhaitons une belle suite de carrière. Nous prions tout aussi pour que son successeur ait les mêmes résultats ou même plus. Et compte tenu des dispositions et des valeurs qu’on lui connaît, nous restons très optimistes», fait comprendre le général d’Armée aérienne et Cemga.