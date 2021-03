Après la fameuse sortie du ministre de la Justice accusant les lutteurs d’être les casseurs lors des manifestations, suite à l’arrestation de Ousmane Son­ko, les acteurs du monde de la lutte ont apporté une violente réplique à Me Malick Sall. Pour présenter ses excuses, le ministre a eu une rencontre avec certains d’entre eux dont Modou Lô, Balla Gaye 2, Gris Bordeaux et Eumeu Sène, selon wiwsport. Les deux parties se sont finalement compris et ont fumé le calumet de la paix. Et cela, en présence deux communicateurs traditionnels, Bécaye Mbaye et Malick Thiandoum.