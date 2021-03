Le préfet du département de Mbour, Mor Talla Tine, a présidé hier au centre de santé le lancement de la deuxième phase de la campagne nationale de vaccination. Ce district a reçu 7 000 doses pour venir à bout de cette pandémie.

Au total, selon Jean Jacques Malomar, médecin-chef du district sanitaire de Mbour, il a reçu au niveau de sa circonscription 4 500 doses de vaccin d’AstraZeneca et 2 500 autres de Sinopharm pour parer à la deuxième dose qui devait être administrée au personnel de santé. Ainsi, pour une bonne couverture de cette campagne, ces vaccins sont répartis au niveau des 34 points de prestation de service du district sanitaire de Mbour.

En trois semaines de recensement sur la base de la plateforme qui a été mise en place au niveau central et des résultats qui lui sont parvenus des postes de santé, Dr Malomar a profité de l’occasion pour faire le point. «Pour ceux qui répondent à la priorité 1, c’est-à-dire ceux qui ont plus de 60 ans et présentant des comorbidités, nous sommes actuellement à 1 288 personnes inscrites au niveau de la plateforme national. Maintenant, pour les autres qui se sont inscrits au niveau des postes de santé, nous n’avons pas fini de capitaliser les informations pour donner le bon chiffre», a déclaré le médecin chef de Mbour.

Le préfet du département, Mor Talla Tine, qui présidait la cérémonie de lancement, a quant à lui insisté sur la sensibilisation. «Je profite de cette occasion pour lancer un appel solennel à toute la communauté de Mbour à se rapprocher de leurs structures de santé, notamment les personnes âgées vivant ou non avec comorbidité pour qu’elles soient vaccinées pour qu’enfin nous retrouvons une situation normale.»

Par ailleurs, l’autorité administrative n’a pas manqué de rappeler que le vaccin ne comporte aucun risque et qu’au contraire il est bénéfique pour la personne qui accepte de se faire vacciner. Parce qu’en le faisant, il se protège et accepte de protéger les autres.

Concernant l’évolution de la maladie dans le district sanitaire de Mbour pour cette dernière semaine, il y a une baisse drastique du nombre de prélèvements qui s’est d’une certaine façon reflétée sur le nombre de cas qui a relativement baissé dans ce district. Au total, à la date d’hier, 742 cas ont été enregistrés dans ce district dont les 506 ont été déclarés guéris. Actuellement, 177 patients sont suivis dans le district sanitaire de Mbour.