C’est une situation désagréable qui commence à agacer de plus en plus les bénéficiaires des bourses de sécurité familiale. A Diourbel, les femmes qui devaient percevoir leur argent hier ont pris d’assaut les locaux de La Poste de Diourbel pour se faire entendre. Selon Fatou Ndiaye, porte-parole du jour, la perception des bourses devient de plus un parcours du combattant. «Depuis décembre, nous n’avons rien reçu. Les autorités de La Poste prennent seulement un jour dans la semaine pour payer. Et après avoir payé 2 à 3 groupes, elles disent que la caisse n’a plus d’argent. La situation est très difficile. Nous passons parfois des nuits devant les locaux de La Poste en espérant percevoir notre argent. L’initiative des bourses familiales était de soulager nos souffrances, mais à ce rythme nous souffrons beaucoup plus», a-t-elle expliqué. A en croire Mme Ndiaye, les différentes bénéficiaires viennent pratiquement des villages environnants. Par conséquent, elles sont obligées de passer la nuit devant La Poste de Diourbel avec un espoir faible de repartir avec quelques billets de banque. «Hier (la nuit du mardi au mercredi), nous avons passé la nuit ici et nous n’avons encore rien reçu. Nous demandons de l’aide. Franchement, nous sommes trop fatiguées», dit-elle. Selon Mme Ndiaye, il «faut donner parfois en cachette la somme de 1 000 F Cfa ou 2 000 F Cfa pour être payée à temps. Pourtant, tout le monde n’est pas en mesure de faire des efforts d’autant plus que la pandémie du Covid-19 a paralysé l’économie». Selon La Poste, cette situation s’explique par une rupture des fonds mis à sa disposition.