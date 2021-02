Les élèves des écoles élémentaires de l’Inspection d’académie (Ia) de Dakar ne feront plus cours les après-midi, jusqu’à nouvel ordre. L’Ia de Dakar a pris cette décision pour limiter au mieux les déplacements des élèves et des enseignants de ces écoles du public comme du privé dans ce contexte marqué par l’expansion de la pandémie de Covid-19.

Va-t-on vers le réaménagement des horaires à l’école au niveau national ? En tout, cas l’Inspection d’académie de Dakar a pris cette mesure concernant les écoles de l’élémentaire. Dans une circulaire, l’Inspectrice d’académie de Dakar justifie cette décision : «Au regard du contexte marqué par l’expansion de la pandémie à Covid-19 et en vue de limiter au mieux les déplacements des élèves et des enseignants des écoles élémentaires du public comme du privé, les cours de l’après-midi du mardi et du jeudi sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.» Toutefois, Khadidiatou Diallo précise que pour «se conformer au quantum horaire en vigueur, les heures de travail sont réaménagées». Ainsi, indique-t-elle, du lundi au jeudi les cours vont se dérouler de 8h à 14h et le vendredi de 8h à 13h. Par conséquent, Mme Diallo demande aux concernés «de prendre les dispositions nécessaires pour une bonne mise en œuvre de ces instructions qui seront effectives à partir du 8 février».

Cette décision de l’Inspection d’académie de Dakar intervient au moment où il est de plus en plus agité l’idée du prolongement des vacances du premier trimestre qui devraient prendre fin le 8 février. Mais le directeur de l’Information et de la communication au niveau du ministère de l’Education nationale a laissé entendre hier, sur la Rfm, que cette option n’est pas envisagée. Annonçant une réunion avec les inspecteurs dans l’après-midi, Mohamed Moustapha Diagne souligne qu’il est pour l’heure question de discuter du renforcement du dispositif mis en place dans les écoles pour le respect des gestes barrières, afin de lutter contre le coronavirus. Avec la deuxième vague et la hausse inquiétante du nombre de cas positifs et de décès, certains pensent que cette situation pourrait être liée à la réouverture des écoles où les gestes barrières y sont difficilement respectés. Les autorités, elles, soutiennent pour leur part que ce lien n’est pas établi.