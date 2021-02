En prélude à la 65ème session de la Commission des Nations unies (Csw65) sur la condition de la femme, le département des Affaires sociales et genre de la Cedeao et le bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du centre de l’Onu-Femmes ont lancé hier «une consultation virtuelle régionale des ministres et experts en genre des 15 Etats membres de la Cedeao». Il s’agit, avec cette consultation, de «mettre en évidence les efforts déployés et les obstacles à surmonter en matière de participation des femmes à la vie publique en Afrique de l’Ouest». Cette consultation régionale intervient dans le cadre de la préparation de la «réunion technique des pays subsahariens qui aura lieu les 16 et 17 février 2021 et la réunion ministérielle du continent africain prévu pour le 24 février».

La Cedeao informe que le thème de la session de la Commission des Nations unies porte cette année sur «la participation pleine et effective des femmes et la prise de décision dans la vie publique ainsi que l’élimination de la violence pour atteindre l’égalité des genres et l’autonomisation de toutes les femmes et filles». Elle précise également que cette «session annuelle des Nations unies sur la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes est l’espace unique de convergence entre les gouvernements, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine des questions liées au genre». Ainsi pour préparer cette importante réunion, les Etats membres de l’organisation présenteront, lors de la consultation régionale du 15 février, «le bilan des progrès réalisés ainsi que les questions émergentes dans la région Afrique de l’Ouest». En outre, cette consultation permettra aussi de formuler «des recommandations pour faire face aux principaux défis et obstacles qui entravent la promotion de l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes».

Dans son document, la Cedeao informe que «les travaux de cette consultation se dérouleront sous forme de sessions» autour de la discussion sur les messages clés du thème prioritaire de la Csw65 pour l’Afrique, la stratégie sur la participation et la contribution de la Cedeao à la Csw65.