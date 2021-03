Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a fini de concocter son plan B en direction des deux prochaines journées des éliminatoires de la Can 2022 face au Congo et à l’Eswatini. Une liste dans laquelle on devrait retrouver Abdallah Sima du Slavia Prague, auteur d’un bon début de saison.

La semaine a été agitée pour les sélectionneurs africains. Confrontés au refus des clubs européens de libérer les internationaux africains, après la circulaire 1749 de la Fifa du 5 février dernier – qui autorise les clubs à ne pas libérer leurs joueurs hors de la zone Europe si un isolement de plus de cinq jours doit être respecté à leur retour – les techniciens africains ont dû faire avec les moyens du bord.

C’est le cas du sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, qui sera privé d’une bonne douzaine de joueurs évoluant en France. Une décision confirmée par le communiqué de la Ligue française de football.

Joseph Lopy, Ab­­dal­lah Ndour et Cie

Du coup, pour parer à toute mauvaise surprise, le technicien sénégalais, malgré la convocation de tous ses cadres, avait déjà concocté son plan B pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Can 2022 contre le Congo, le 26 mars à Brazzaville, et l’Eswatini, le 30 mars au stade Lat Dior de Thiès.

C’est ainsi que Le Quotidien a appris que dans cette liste B, il y a, entre autres, les noms des Sochaliens Joseph Lopy et Abdallah Ndour. On y retrouve aussi Alassane Ndao du championnat turc, pensionnaire de Fatih Karagmürück, et Abdal­lah Sima du Slavia Prague. La sélection de ce dernier, qui crève l’écran en Europa League, était très attendue au vu de ses grosses qualités de buteur.

Les locaux Pape Seydou Ndiaye, Baye Assane Cissé, Madické Kane…

Dans ce plan B du sélectionneur des Lions, une place est aussi réservée à quelques joueurs locaux. Une ou deux places devraient revenir à un gardien de but et une autre à un joueur évoluant au milieu de terrain. Là-dessus, les noms des portiers Pape Seydou Ndiaye du Jaraaf et Baye Assane Cissé de Teungueth Fc ou encore du capitaine du Jaraaf, El Hadj Madické Kane, ont été évoqués.

Mis à part le refus des clubs français, ceux des autres pays ont été plus compréhensifs. L’Angleterre, l’Italie, la Turquie ou encore la Belgique ont accepté de mettre à la disposition des sélections africaines les internationaux convoqués pour les deux prochaines journées.

En effet, Le Quotidien a appris que Aliou Cissé pourra compter sur son capitaine, Sadio Mané, qui aurait donné son accord pour rejoindre la sélection. Une bonne nouvelle qui s’ajoute aux autres «Anglais» retenus dans la liste, à savoir Cheikhou Kouyaté de Crystal Palace, Mbaye Diagne de West Bromwich Albion ou encore de Famara Diédhiou de Bristol City.

La seule fausse note en Angleterre réside sur l’absence du gardien de but Edouard Mendy, retenu par Chelsea.

Du côté de l’Italie, le staff technique des Lions pourra compter sur la présence du défenseur de Naples, Kalidou Koulibaly, de l’attaquant de la Sampdoria, Diao Baldé Keïta, du défenseur de Bologne, Ibrahima Mbaye. Il en est de même pour les joueurs évoluant en Belgique et en Turquie.

Premiers de son groupe et déjà qualifiés, les Lions entament leur rassemblement ce dimanche à Paris avant de prendre la direction de Brazzaville dans la matinée du lundi. Le match étant prévu le vendredi 26 mars.