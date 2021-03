Quinze patients ont trouvé hier la mort des suites du Covid-19, portant ainsi à 978 décès depuis l’apparition de cette maladie dans le pays. A ce rythme, le Sénégal franchira bientôt la barre de mille décès. En plus de cela, la pandémie poursuit sa progression. Sur 1330 tests réalisés, 104 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,81 %. Il s’agit de 35 cas contacts suivis et 69 cas issus de la transmission communautaire.

D’après le Dr El Hadji Ndiaye, directeur de la Prévention, 243 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Mais, 44 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation, informe-t-il. A ce jour, le Sénégal compte 36 996 cas positifs dont 32 765 guéris, 978 décès et 3252 encore sous traitement dans les services de traitement hospitaliers et extra hospitaliers.