La maladie du coronavirus a amorcé une tendance baissière. Depuis quelques jours, les cas positifs ne cessent de chuter. Sur 1028 tests réalisés, 80 sont revenus positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 7,78 %. Il s’agit de 22 cas contacts suivis et 58 cas issus de la transmission communautaire.

Dans la capitale tout comme dans les régions, les cas communautaires ont connu aussi une régression considérable avec seulement 29 cas pour chaque partie. 269 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris, 38 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation, informe le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye. A en croire le directeur de la Prévention, 5 nouveaux décès liés au Covid-19 ont été enregistrés. A ce jour, le Sénégal compte 36 039 cas positifs dont 31 184 guéris, 930 décès et 3924 encore sous traitement dans les centres hospitaliers et extrahospitaliers du pays.