Le pays a encore perdu 13 de ses enfants du fait du Covid-19. Ce qui porte à 808 personnes le nombre de victimes de la pandémie depuis son apparition le 2 mars de l’an dernier. Sur 2 348 tests réalisés, 297 ont été déclarés positifs, a informé hier le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye. Selon le porte-parole du ministère de la Santé et de l’action sociale, ces nouvelles contaminations étaient réparties comme suit : 146 cas contacts suivis par les autorités sanitaires et 151 autres provenant de la transmission communautaire. Lesquels sont localisés entre Dakar et d’autres localités à travers le territoire national.

En dehors de cette progression macabre, les services de santé ont aussi enregistré des patients guéris. Selon le Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, 227 malades suivis dans les centres de traitement ont recouvré hier leur santé après avoir été testés négatifs au virus à corona. Cependant, souligne-t-il, 54 cas graves étaient encore pris en charge dans les services de réanimation.

Le Covid-19 a enregistré depuis son apparition en mars dernier dans le pays 32 mille 927 cas positifs parmi lesquels 27 mille 131 étaient déclarés guéris, 808 décédés et 4 984 encore sous traitement. Le directeur de la Prévention n’a cessé d’encourager les citoyens au respect des mesures barrières pour endiguer la progression de cette maladie.