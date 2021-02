Réponse subtile que celle que la danseuse Germaine Acogny a servie à Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la communication. Dans un communiqué, ce dernier avait adressé de chaleureuses félicitations à la danseuse qui vient de remporter le prestigieux Lion d’or de la Biennale internationale de la danse de Venise. «Je suis touchée par vos paroles qui me vont droit au cœur», écrit Germaine Acogny dans sa réponse. Mais elle ne s’arrête pas là puisque subtilement, elle rappelle au ministre son silence à une autre occasion. «J’ai aussi reçu le Prix d’Excellence de la chorégraphie décerné par la Cedeao, et je suis fière de ces distinctions qui m’honorent et qui honorent le Sénégal et l’Afrique», dit-elle. Une façon de rappeler aux autorités que les prix gagnés sur le continent ne sont pas moins prestigieux que ceux décernés par les Occidentaux.