Trois milliards ! C’est le montant que le président de la République, Macky Sall, avait octroyé aux acteurs des arts et de la culture dans le cadre du Fonds Covid-19, pour leur permettre de revivifier leur secteur. Le secteur de la danse, qui regroupe 5337 acteurs répartis sur tout le territoire, s’est retrouvé avec 100 millions de francs Cfa après avoir boudé les 50 millions qui lui avaient été initialement alloués. Ainsi, au terme du partage, chaque acteur s’est retrouvé avec la modique somme de 18 000 francs Cfa. C’est ce que révèle dans un communiqué de presse, le sous-comité danse qui fait le bilan de cette enveloppe par la même occasion. «Un recensement mené par 9 professionnels de la danse, avec la collaboration de personnes-ressources et des Centres culturels régionaux (Ccr), a abouti au nombre de 5337 acteurs de la danse répartis sur le territoire du Sénégal», peut-on lire dans le communiqué. «Les listes finales par région ont été validées par les Ccr au 13 octobre 2020», indique Gacirah Diagne qui signe ce communiqué. Le déroulement du processus de redistribution a duré 8 mois, de juin 2020 à janvier 2021. Mme Diagne explique également que le rapport global a été transmis aux autorités concernées. «Jusqu’au 25 janvier 2021, après la réception des listes finales des directeurs des Centres culturels régionaux et celle des membres du sous-comité danse pour Dakar, le nombre total d’acteurs de la danse validés ayant reçu l’appui Fonds Covid-19 s’élève à 5366. Après le 25 janvier 2021, le nombre de réclamations, à savoir les acteurs de la danse qui estiment être éligibles à ce fonds et n’ont pas reçu l’appui de 18 000 FCfa, s’élève au nombre de 858», a souligné Gacirah Diagne.