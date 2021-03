Le directeur de l’hôpital Dalal Jamm demande aux manifestants d’épargner les ambulances ainsi que les malades, en libérant les routes pour sauver des vies. «Lors des dernières émeutes, il y avait un jeune qui avait reçu un balle à la jambe gauche. Mais il a été transporté avec beaucoup de difficultés. Imaginez une route barrée par de grosses pierres ! Les ambulances, à un certain moment, ne pouvaient plus mener leur mission qui est de transporter en urgence une personne qui est entre la vie et la mort», a fait savoir Moussa Sam Daff. Avant de poursuivre : «Ce n’est pas facile. Je prie le Tout-puissant pour que ce genre d’événements n’arrive plus dans ce pays. Et je demande solennellement aux manifestants, quelle que soit leur appartenance politique, d’épargner les ambulances qui sont là pour tout le monde.»

Se prononçant sur les dernières violences, Khalifa Guèye, président du Conseil départemental de la jeunesse de Guédiawaye, dira : «Nous les appelons à plus de responsabilité et de sérénité pour la sauvegarde de nos institutions et le respect de notre intégrité.»

Magnifiant le geste de la Cir pour les efforts fournis en apportant assistance aux malades du Covid-19, le directeur de l’hôpital Dalal Jamm s’exprimait ainsi en marge d’une cérémonie de remise de don à sa structure par la Cir (Convergence d’initiatives républicaines), qui «est une plateforme qui réunit les hommes et les femmes engagés dans la même vision qui est celle du développement social et de l’engagement citoyen dans le département de Guédiawaye». Ce don est composé de masques, de bouteilles d’eau minérale, de détergents et une enveloppe de 200 mille francs Cfa.

«Notre actions s’inscrit dans la logique d’une série d’activités citoyennes que Cir compte mener dans la commune de Golf Sud et dans le département de Guédiawaye. Nous avons vu les gros efforts que le chef de l’Etat a faits avec 200 mille doses de vaccin acquises auprès de Sinopharma et 324 mille autres auprès de AstraZeneca, plaçant ainsi le Sénégal dans le top 10 africain, confortant sa détermination à sauvegarder la santé des populations», a expliqué Khalifa.

«Nous sommes venus apporter notre modeste contribution en mettant à la disposition du Cte de l’hôpital ce don, accompagné d’une enveloppe de 200 mille francs Cfa. Et notre structure s’engage à être du côté des populations ainsi que des autorités du département pour lutter contre tous les maux qui gangrènent notre cher département», conclut M. Guèye.