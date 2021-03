Dans le département de Podor, six forages en panne depuis plus de 5 mois ont été réhabilités grâce au ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo, qui a envoyé dans cette zone, son terroir, une mission de dépannage conduite par son chef de cabinet Kalidou Kane.

De Belel Bogal à Boki Sarankobé, en passant par Binguel Séno, Bélel Kellé et Awgali, les populations ont retrouvé le sourire. Depuis plus de 5 mois, ces collectivités territoriales situées dans le département de Podor étaient confrontées à d’énormes difficultés pour s’approvisionner en eau et abreuver leur cheptel. Cela, à cause de leurs forages tombés en panne. Aujourd’hui, l’eau recommence à couler des robinets, grâce au ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Pour la réhabilitation des infrastructures hydrauliques rurales, il a envoyé une mission de dépannage à travers ces différentes collectivités. Une mission conduite par son chef de cabinet, Kalidou Kane, originaire de la commune de Fanaye. Après deux semaines de travaux, M. Kane dit être satisfait d’accomplir cette mission qui lui a été confiée par le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, qui «a pris à bras-le-corps le problème des populations du département». Il a fait comprendre aux populations que «le dépannage des forages a été l’œuvre du coordonnateur départemental de l’Alliance pour la République (Apr) et fils du département, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, avec le soutien exceptionnel du président de la République Macky Sall».

Se réjouissant de la mission que le ministre des Finances et du budget à dépêchée dans leur terroir pour étancher leur soif, les villageois n’ont pas tari d’éloges à l’endroit de Macky Sall et de son gouvernement. Les populations de ces villages ont aussi organisé des séances de prières pour le président de la République. Un des sages de ces villages témoigne : «Nous renouvelons notre confiance au coordonnateur départemental de l’Apr. Après la construction de plusieurs pare-feux et le dépannage des forages, le président de la République a montré encore combien le secteur de l’élevage fait partie de ses priorités. En tant qu’éleveurs, nous sommes très satisfaits de lui.»

Les femmes, de leur côté, ont manifesté leur joie et leur soulagement par un concert de bols rythmé par des chants et des pas de danse. En effet, on vient de leur enlever une épine du pied. Elles parcouraient plus d’une dizaine de kilomètres à la recherche du liquide précieux.