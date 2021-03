Le ministère des Mines et de la géologie a bouclé hier la 6ème édition des Journées des sciences de la Terre en Afrique et au Moyen-Orient. Le thème général : Valorisation des minéraux de développement a été une occasion pour sensibiliser les élèves sur les matériaux de développement.

La journée d’hier a été célébrée consécutivement aux lycées Kennedy et Blaise Dia­gne sous le thème : La Géologie du Sénégal : Potentialités mi­né­rales de la région de Dakar.

L’idée pour la Direction de la prospection et de la promotion minière est de sensibiliser les élèves en classe de 3ème et du secondaire des séries scientifiques, sur les possibilités d’orientation dans les métiers des sciences de la Terre et du développement de leur esprit d’entreprenariat.

Rokhaya Samba Diène, directrice de la Prospection et de la promotion minière, en a profité pour sensibiliser sur le rôle des minéraux de développement notamment les substances utiles dans la vie de l’homme, ainsi que leur importance dans le développement socio-économique durable. En effet, la valeur des sciences de la Terre dans notre vie de tous les jours et à tout instant semble méconnue.

Selon Oumar Sarr, ministre des Mines et de la géologie, les substances et matériaux utiles n’ont pas encore totalement révélé leurs secrets en termes de valeur ajoutée à notre économie.

Les minéraux du développement sont considérés comme les minéraux et les matériaux extraits, traités, fabriqués et utilisés à l’échelle locale dans des domaines variés tels que la construction, l’industrie, les infrastructures et l’agriculture.

Au-delà de sensibiliser les populations sur l’importance d’une utilisation raisonnable des ressources naturelles, il s’agit de donner aux élèves et étudiants, une meilleure connaissance des métiers des sciences de la Terre afin de les éclairer davantage dans leur orientation universitaire voire professionnelle.

Diversités des métiers des géosciences

«En suivant un cursus orienté «Sciences de la Terre» vous pouvez exercer en tant que géologues, géotechniciens, géophysiciens ou hydrogéologues dans divers domaines», informe Oumar Sarr. Il s’agit entre autres des mines, des carrières et la recherche de matières premières minérales ; la recherche et l’extraction des hydrocarbures ; la géotechnique et l’aménagement (dont les risques naturels).

Le secteur de l’eau (de la recherche de la ressource à son exploitation et sa protection) ; les énergies nouvelles (géothermie) et la gestion des déchets ; les bureaux d’études ; l‘enseignement et la recherche (volcanologie, paléontologie, tectonique, glaciologie etc. sont aussi des créneaux exploitables avec des découvertes passionnantes sur les autres planètes du système solaire et le succès des ondes spatiales induisant la création de la planétologie.

«Quel que soit le chemin choisi, soyez conscients que l’avenir du Sénégal repose sur vous et que c’est seulement avec une bonne formation que vous pourrez apporter votre pierre à l’édifice», exhorte M. Sarr.