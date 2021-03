L’activiste Guy Marius Sagna a été auditionné hier par le juge d’instruction. Son avocat a introduit une demande de liberté provisoire et se dit optimiste. Clédor Sène, Assane Diouf, Birame Souley et Cie vont passer dans les prochaines heures.

Guy Marius Sagna a ouvert hier le bal des auditions dans le fond. Il a été auditionné par le juge du 3ème cabinet à la place du Doyen des juges. Selon l’avocat du responsable de Frapp/France dégage, Samba Sall serait «au repos». Me Moussa Sarr assure que son client a répondu à toutes les questions dans le «calme» et la «sérénité». «Aussitôt après, j’ai déposé une demande de mise en liberté provisoire et j’espère que d’ici 48 heures, on aura une décision», a-t-il indiqué. Il se dit «très optimiste» quant à la suite parce que l’activiste a fait l’objet d’une «arrestation préventive» alors qu’il «n’a posé aucun acte, n’a tenu aucun propos infractionnel». Mais aussi, estime Me Sarr, avec le climat de décrispation politique, il espère que le juge ira «dans le sens de lui accorder une liberté provisoire et d’apaiser définitivement la situation». Sur son post Facebook, Me Khoureyssi Ba, avocat de Ousmane Sonko et des militants de son parti, abonde dans le même sens. «Il est de bon ton que le vent salvateur de décrispation puisse arriver opportunément à procurer un bol de fraîcheur vivifiante à nos poitrines aux poumons agressés par les émanations anti-vie des gaz liberticides», a-t-il dit. Après Guy Marius Sagna, Assane Diouf et Clédor Sène, cueillis en même temps que lui, devraient défiler dans les prochaines heures. Tous les trois ont été placés sous mandat de dépôt pour «organisation d’un mouvement insurrectionnel, provocation à la commission de crimes et délits et association de malfaiteurs». Ce vent de décrispation qui s’annonce devrait souffler aussi pour les responsables de Pastef, Birame Souley Diop et Abass Fall. Mais il y a aussi ceux que Me Khoureyssi Ba qualifie de «Groupe des «19»+ X».

