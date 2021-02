Le geste posé par Ismaël Amar ne se justifie pas. Pour gagner de l’argent, il n’a pas trouvé mieux que de gruger une personne qui venait de perdre sa femme et qui s’affairait aux besoins de l’enterrement. Jugé pour escroquerie et usurpation de fonction, il a été condamné à 6 mois dont 3 ferme.

Il y a des cœurs insensibles au malheur. Ismaël Amar est de cet acabit. Au lieu de compatir au malheur qui a frappé Sakho Thiaw, le chauffeur de Me Iba Mar Diop qui a perdu son épouse, Ismaël Amar en a fait une opportunité pour se faire de l’argent. Ainsi, il s’est rapproché de Sakho Thiaw à la morgue en se faisant passer pour un gendarme pour lui proposer ses services afin de conduire la dépouille au cimetière pour l’enterrement, moyennant la somme de 50 mille francs. Le plaignant était loin de se douter qu’il s’agissait d’un faux gendarme. «Il m’a appelé par mon nom et m’a dit qu’il a été mis en rapport avec moi pour transporter la dépouille à bord de son minicar, moyennant 50 mille F. Comme il est passé par mon nom et celui de mon épouse, j’ai eu confiance en lui malgré la réticence de certains membres de ma famille», a expliqué la partie civile. Sans arrière-pensée, Sakho Thiaw lui a remis la somme et un bon de 20 litres d’essence.

Mais pour dissimuler son jeu, le mis en cause a tenu tout de même à amener la dépouille à Touba. Seulement, il n’a pas mené sa mission jusqu’au bout. Pour le retour qu’il devait assurer, il a choisi de revenir sur Dakar en laissant la famille et les autres à Touba. «Ils nous a accompagnés pendant l’enterrement. Je l’ai vu discuter avec le chauffeur avant de quitter les lieux. Au retour, quelqu’un a remarqué qu’il n’était plus dans le véhicule. C’est ainsi que j’ai interpellé le chauffeur, mais il m’a fait savoir qu’il ne connaissait pas Ismaël Amar et qu’il l’aurait trouvé aux environs de Rufisque la veille. C’est ainsi que ce dernier lui a dit qu’il voulait une voiture pour un transport à Touba», a raconté Saliou Thiaw.

Après cet acte pas orthodoxe, le prévenu a disparu dans la nature. C’est 5 mois après que la partie civile a retrouvé par hasard son bourreau au Tribunal, lors du procès de l’ancienne ministre Aminata Lô. Arrêté, il a été jugé hier pour escroquerie et usurpation de fonction.

Devant la barre, le jeune homme, âgé de 24 ans, a nié les faits à lui reprochés. Il prétend être envoyé par les parents de la défunte. «J’étais aux abords de la morgue quand j’ai vu un certain Papi chercher un car et je lui ai proposé mes services. Et puis, je suis allé à Petersen pour chercher un moyen de transport. A mon retour, nous avons commencé à discuter et j’en ai profité pour connaître les noms de la défunte et de son époux. Muni de ces informations, j’ai identifié Sakho Thiaw à qui j’ai fait la proposition de conduire la dépouille à Touba», reconnaît-il.

Il dit avoir fait savoir au chauffeur à Touba qu’il se retirait pour griller une cigarette. Et c’était un vrai subterfuge pour qu’il s’éclipse dans la nature. A propos du délit d’usurpation qui lui est reproché, il explique avoir salué les gendarmes, mais qu’il ne s’est pas présenté comme un des leurs. Il justifie son acte par un besoin d’argent, parce qu’il doit subir une intervention chirurgicale, mais n’avait pas de moyens.

Le prévenu, qui s’était aussi fait passer pour un étudiant qui aurait oublié sa carte d’étudiant à Saint-Louis, a fini par avouer aux enquêteurs qu’il n’a même pas le Bac. Selon le Parquet, les faits sont constants. «Le mis en cause est cruel. Il a profité de la détresse du plaignant», explique le maître des poursuites qui a requis 6 mois ferme. La partie civile a réclamé 500 mille francs.

Après avoir été relaxé du délit d’usurpation de fonction, il a été condamné 6 mois dont 3 ferme. Il devra payer 200 mille francs au plaignant en guise de réparation du préjudice.