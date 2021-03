Il paraît que les chefs religieux n’ont plus l’influence qu’on leur prête, que plus personne ne se soumet plus au ndiguël, etc. N’empêche qu’il a suffi d’une seule sortie de Khalife général des Mourides, pour figer les positions politiques, et interrompre toutes les manifestations politiciennes. Tous nos politiciens, chrétiens, ibadous ou niassènes, sont fiers d’être reçus en audience à Touba. Et personne ne murmure quand Serigne Mountakha envoie 50 millions aux familles des victimes de violences. Un geste similaire de Antoine Diome avait pourtant suscité moult commentaires désobligeants…