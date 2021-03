Les dirigeants de ce pays ont-ils vraiment compris le message que leur ont envoyé les jeunes et les manifestants qui ont occupé les rues et saccagé plusieurs édifices ? On a parfois envie d’en douter. Depuis des années, on nous sérine sur les milliards consacrés aux jeunes, dont ces derniers ne voient pas la couleur, et continuent de prendre les pirogues. On oublie que les jeunes ont également soif de justice et d’accès équitable à tous les services de base. Or, le corps médical vient de déposer un préavis de grève, en pleine lutte contre le Covid-19.