Ouf ! Il l’aura échappé belle. Le chef de l’Etat du Sénégal, Macky Sall, a failli simplement tout perdre en l’espace d’une semaine. Dans le confort de son bureau au palais de la République, il a sans doute imaginé le pire scénario le lundi 8 mars. Pour dire vrai, son pouvoir a titubé. On aurait bien aimé être une mouche à ce moment-là, pour voir la tête de Sall. A coup sûr, le leader de l’Apr a tremblé. Il a eu peur. Surtout en voyant cette vague de jeunes déchaînés, qui affrontaient avec détermination les Forces de l’ordre dans tous les coins des rues de Dakar, de sa banlieue et de l’intérieur du pays.

A ce moment-là, Macky Sall ne savait certainement plus quoi faire. Jamais dans l’exercice du pouvoir il n’a imaginé de pareils évènements au Sénégal. Mais le Président Sall devait s’y attendre. La coupe était trop pleine pour ne pas déborder. A Dakar comme dans le reste du pays, les jeunes se débattent dans des difficultés indicibles. L’une des principales raisons, et c’est heureux qu’il l’ait compris, réside dans l’état d’urgence sanitaire qui a quasiment mis l’économie informelle à terre.

Le petit commerce ne marche plus. L’argent ne circule plus dans ce pays. Tous les secteurs d’activités sont touchés. Du commerce informel à la pêche en passant par le transport, tout le monde tire la langue. Le chef de l’Etat a failli s’éclipser parce que ces jeunes, pour la plupart, n’ont rien à perdre. Il suffit d’un peu pour qu’ils basculent notre cher pays dans un cycle infernal de violences. Macky Sall est un béni de Dieu et il doit le remercier. A voir déjà sa trajectoire politique et sa fulgurance en direction de l’avenue Roume, il ne fait aucun doute, que l’ancien Premier ministre de Wade est un «élu».

Cette tragédie, pour ne pas dire cette sombre page de notre belle histoire démocratique, aurait en effet pu se produire en 2023, ou à tout le moins en 2022. C’est-à-dire à un virage près de la Présidentielle de 2024. A ce moment-là, le Président Sall n’aurait plus eu de marge de manœuvres. Le temps serait tellement court pour se redresser, qu’il échouerait sans doute à soigner sa sortie. Le successeur de Abdoulaye Wade est tellement bien rentré au Palais qu’il n’a pas le droit de ne pas en sortir la tête haute.

Qu’il est chanceux Macky Sall ! Il a survécu aux évènements de mars 2021. Mieux encore, il inspire à nouveau confiance. Son discours, du reste très apprécié par bon nombre de Sénégalais, devrait sonner le glas de tous les projets, supposés funestes et dangereux pour notre jeune démocratie. L’heure est venue pour le chef de l’Etat de se réinventer et de (re)mettre toutes les chances de son côté. Il a encore deux ans et demi, pour parachever ses ambitions pour le Sénégal. Des résultats sont là, tangibles. Des réalisations ont été faites malgré les dénégations de ses opposants. Ses programmes d’équité sociale et territoriale sont bon an mal an en train de produire les effets escomptés. Maudite soit cette pandémie de coronavirus qui a eu le don de tout remettre à plat ! Si minus soit-il, ce satané virus ébranle toutes les économies, même les plus solides. Et le Sénégal ne sera pas une exception. Notre pays va laisser des plumes dans cette crise sanitaire mondiale. Mais il est tout à fait possible pour le Président Sall d’achever ses chantiers. Il devra sans doute veiller au concours de tout son état-major politique. Ces gens-là également devraient l’aider davantage. On a senti un «soldat» seul, triste et affaibli au moment de lire son discours d’apaisement le mardi 9 mars. Désormais, il n’a plus le choix. Macky Sall devra faire mieux d’ici à la fin 2023.

C’est dommage parce qu’on n’a pas l’impression que tous ceux qu’il a nommés dans son gouvernement et à des postes de prestige ont le même objectif que lui, c’est-à-dire développer le Sénégal. On a l’impression que beaucoup de ses partisans ont leur propre agenda. On en connaît qui ne sont obnubilés que par leur mieux-être et celui de leurs amis et parents. Mais comme c’est le Président Sall qui avait pris des engagements, sur la base desquels il a été élu, il n’a qu’à prendre dorénavant ses responsabilités et faire les bons choix. Ce pays a besoin de patriotes. Des gens qui pensent aux jeunes, au Sénégal et à son devenir. Ce pays a besoin de gens qui se sacrifient pour lui. Mais pas de parvenus et autres prédateurs de notre économie. Parce qu’au final, c’est Macky Sall et lui seul qui va rendre compte au peuple.

Le Président Abdoulaye Wade lui a montré le chemin, pour ce qui reste de son deuxième mandat. Se méfier de ceux qui le poussent vers l’abîme et tendre l’oreille à ceux qui éprouvent, un tant soit peu, de l’amour pour notre chère Nation. Ce pays a quasiment tout pour se développer. Des ressources minières et pétrolières qui ne demandent qu’une saine gestion. Des ressources halieutiques qui devraient plus profiter à nos ménages. Des ressources humaines de qualité qui ne demandent que justice et transparence dans les recrutements, pour servir leur pays. Une Administration intègre qui travaille pour le contribuable sénégalais. Une justice qui est équitable pour tous. Une Assemblée nationale qui veille sur les intérêts des Sénégalais. Des deniers publics qui sont sauvegardés. Une liberté d’expression assurée et la fin de l’impunité. Tant que ces conditions ne sont pas réunies, le Président Sall et tous ceux qui viendront après lui auront toujours du plomb dans les ailes.

Beaucoup de Sénégalais souffrent à cause de la façon dont nos maigres ressources sont gérées. Les emplois dépendent de la tête du client et de son appartenance au parti et à ses alliés. Les financements pour l’entreprenariat ne sont pas non plus destinés à tout le monde. Même pour les bourses familiales destinées aux plus démunis, la répartition n’est pas équitable. On y voit du tout. Bref, Macky Sall a les cartes en main pour changer le cours du jeu. Des changements sont attendus, comme il l’a subodoré lors de son discours.

Vivement qu’il se débarrasse des mauvaises branches de l’arbre, afin de faire pousser les feuilles de l’espoir pour le Peuple sénégalais !

Aly FALL

Journaliste

Fallaly80@gmail.com