Pour avoir sali la statue du Commandeur, elle a été condamnée et vouée aux gémonies avant même d’être entendue ou jugée. Les tenants de la thèse du complot étaient même allés jusqu’à dire que c’était un épouvantail brandi pour «faire peur» à Sonko, mais qu’elle n’apparaîtrait jamais en public. Hier, Adji Sarr a brisé le silence et levé le voile sur les massages préférés de l’opposant le plus célèbre du pays. On est sûr que ce dernier ne se taira pas et voudra répliquer. Qu’il n’oublie pas que son honneur ne vaut pas le sang d’un seul Sénégalais.