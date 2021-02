Le nouveau médecin-chef de la région médicale de Thiès est-il dépassé par l’information sur la pandémie du Covid-19 ? En tout cas, son comportement n’est pas des plus rassurants puisque depuis plus de deux mois qu’il est porté à la tête de la région médicale, il peine encore à fournir les chiffres exacts de la pandémie dans la région. En effet, à chaque fois qu’il est interpellé par la presse sur la léthargie notée dans la campagne de communication de ses services, notre cher médecin, qui semble oublier que la région de Thiès est, derrière Dakar, le deuxième foyer épidémique du Sénégal, s’emporte dans une colère incompréhensible. Sa réponse de toujours étant : «Il n’y a aucune pression qui peut nous orienter vers une telle ou une telle autre communication.» Comme acculé, le médecin enchaîne : «Vous recevez chaque jour le communiqué national, donc qui fait le calcul aura les chiffres de la région. Ce n’est pas un problème important pour nous. Il n’est pas indiqué que l’on doit vous informer. Il arrive parfois que l’information et le traitement soient deux choses différentes. Donc si nous ne vous fournissons pas d’informations, sachez que c’est comme ça. Nous restons sur cette ligne-là.» En clair, l’homme de science refuse l’information. Au moment où le ministre de la Santé et de l’action sociale prône la communication de masse, lui a choisi de ramer à contre-courant pour faire de la rétention d’informations. Et il pense sans doute ainsi rassurer les sceptiques.