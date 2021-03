Le Mouloudia d’Alger s’est imposé 1-0 contre Fc Teungueth et fait un pas de plus vers la qualification aux 1/4 de finale. De son côté, le club rufisquois est éliminé, après deux défaites en quatre journées. Dernier au classement, sans la moindre victoire contre un seul nul, les poulains de Youssouf Dabo ont eu du mal à imposer leur jeu dans ce match. C’est grâce à un but du revenant Mehdi Benladjia à la 25e minute que le Mca a assuré une victoire qui lui permet de compter 8 points et devancer ainsi le Zamalek de six unités après la défaite des Egyptiens 0-1 contre l’ES Tunis. Le Mouloudia consolide ainsi sa deuxième place et n’a plus besoin que d’un point pour passer en 1/4 de finale.

L’Espérance prend le quart

L’Espérance Tunis s’est qualifiée pour les quarts de finale en s’imposant 1-0 sur le terrain du Zamalek. El Houni a inscrit le seul but de la partie (73e) et permis à l’EST de se venger de l’équipe qui l’avait éliminée en quarts la saison passée. Le Zamalek jouera sa survie début avril sur la pelouse du Mca.

wdiallo@lequotidien.sn

(Avec Afrik-foot)