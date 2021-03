Les gardes pénitentiaires de la maison d’arrêt et de correction de Mbour n’ont pas mis du temps pour mettre la main sur 3 détenus fugitifs parmi les 21 qui s’étaient évadés le vendredi dernier lors des violentes manifestations qui ont secoué la ville. Ces trois pensionnaires de la Mac de Mbour, retrouvés hier, viennent s’ajouter à la liste des trois détenus qui étaient arrêtés le jour même de leur évasion. Ce qui porte le nombre de détenus fugitifs retrouvés à six.

Il aura fallu seulement six jours aux gardes pénitentiaires de la Mac (Maison d’arrêt et de correction) de Mbour, qui étaient aux trousses des 21 détenus qui se sont évadés lors des violentes manifestations qui ont eu lieu vendredi dernier, pour en retrouver trois qui étaient en cavale.

L’Administration pénitentiaire a déployé les gros moyens depuis cette évasion pour retrouver les détenus qui avaient pris la clé des champs. Donc au total après l’arrestation des six prisonniers, il reste à retrouver 15 détenus qui sont dans la nature. Selon nos sources, la plupart de ces fugitifs sont très dangereux car ce sont des caïds qui ont été condamnés pour meurtre et qui purgeaient leurs peines dans la chambre 8.

C’est pourquoi, compte tenu de la capacité de nuisance de ces malfrats, l’Administration pénitentiaire ne compte pas lâcher l’affaire, tant qu’elle n’aura pas mis la main sur ces 15 bandits.

Pour rappel, ces détenus suivaient le vendredi dernier dans leur cellule l’actualité assez tendue au Sénégal. Par la magie de la toile et de leurs postes radios, ils ont donc saisi l’opportunité pour prendre la clef des champs. Ils avaient réussi à démolir le mur et à défoncer le portail de la Mac pour prendre la tangente. Les matons, en nombre très réduit, ont beau tenter de les pourchasser mais ils ne réussiront qu’à rattraper trois des détenus fugitifs. D’ailleurs dans cette course-poursuite, une vingtaine de détenus ont été blessés dont trois grièvement.